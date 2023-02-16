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Лента новостей

BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев Сегодня, 09:08
122
Сегодня, 09:08
122
Фото: BaigeNews.kz/Бауыржан Жуасбаев

Ещё один человек скончался от коронавируса в Казахстане

Один человек скончался от коронавируса в Казахстане за сутки, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава.

За сутки, 15 февраля, в нашей стране коронавирусом заразилось 105 человек. 14 февраля один пациент с коронавирусом скончался.

Сообщается, на 16 февраля лечение от КВИ продолжают получать 1 590 человек (–1 414+ и 176 КВИ-), из них в стационарах находится – 125 пациент, на амбулаторном – 1 465 пациент.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся:

• в тяжёлом состоянии – 3 пациентa, 

• в состоянии крайней степени тяжести – 3 пациента,

• на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

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#коронавирус #статистика #Минздрав
BaigeNews.kz
Сегодня, 09:08
122
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