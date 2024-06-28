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Ещё несколько автобусов изменили схему движения в Астане

Сегодня, 15:08
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baigenews.kz Сегодня, 15:08
Сегодня, 15:08
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Фото: baigenews.kz

Четыре пассажирских автобусов изменили маршрут в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 47, 51, 201. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в  ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.

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