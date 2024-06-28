Ещё несколько автобусов изменили схему движения в Астане
Сегодня, 15:08
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 15:08Сегодня, 15:08
30Фото: baigenews.kz
Четыре пассажирских автобусов изменили маршрут в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.
“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 47, 51, 201. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".
С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.
Самое читаемое
- Беспрецедентный по составу: эксперты рассказали о саммите ШОС в Астане
- Как Казахстан предотвращает глобальное изменение климата и что этому мешает
- Казахстан не выдаст Украине подозреваемого в покушении на Айдоса Садыкова
- Женщина зарубила топором трехлетнюю дочь из-за обиды на мужа
- Певицу Алсу не развели с мужем