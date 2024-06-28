Ещё несколько автобусов изменили схему движения в Астане

Четыре пассажирских автобусов изменили маршрут в Астане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Городской центр мониторинга и оперативного реагирования акимата Астаны.

“До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№ 12, 47, 51, 201. Просим заранее планировать свой маршрут”, - сообщили в ТОО "City Transportation Systems".

С измененной схемой движения можно ознакомиться на картинке.