Ещё нескольких рэкетиров, вымогавших деньги у шахтёров, задержали в Карагандинской области
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В Карагандинской области сотрудники полиции и Комитета национальной безопасности задержали ещё восемь членов преступной группировки, вымогавших деньги у шахтёров Qarmet, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
Полицейские Карагандинской области совместно с коллегами из ДКНБ задержали семерых участников группировки в декабре прошлого года. В отношении них было начато расследование нескольких уголовных дел по факту создания, руководства и участия в организованной преступной группе.
В итоге следствие выявило и другие факты вымогательства. В общей сумме преступники обогатились на 55 миллионов тенге.
Помимо этого, полицейские установили их причастность к хищениям товарно-материальных ценностей с объектов АО "Казақстан Темір Жолы".
13 февраля оперативники УБОП ДП и ДКНБ задержали еще восемь членов группировки, причастных к данным преступлениям. Стражи порядка провели 25 обысковых мероприятий, изъяли незарегистрированное огнестрельное и холодное оружие, а также боеприпасы и религиозную литературу. В настоящий момент проверяется причастность задержанных к другим аналогичным фактам.
Как отметили в полиции, работа в этом направлении находится на постоянном контроле МВД.
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