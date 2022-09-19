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facebook.com/turebaev Сегодня, 13:47
206
Фото: facebook.com/turebaev

Ещё на месяц продлили арест вайнеру Мейржану Туребаеву

Алматинский Специализированный следственный суд продлил арест вайнеру Мейржану Туребаеву ещё на месяц для ознакомления с материалами дела, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу суда.

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда Алматы 17 сентября 2022 года постановлением суда
удовлетворено ходатайство о санкционировании продления срока содержания под стражей в период ознакомления с материалами на один месяц отношении Мейржана Туребаева до 17 октября. Постановление суда не вступило в законную силу", - говорится в сообщении.

Напомним, вайнера Мейржана Туребаева подозревают в создании финансовой пирамиды. Кроме него, в рекламной компании также принимали участие актёр Мейрхан Шерниязов и вайнер Азимжан Саидбаев. Шерниязов также находится под арестом, а Саидбаев объявлен в розыск.

Они проходят по делу о финпирамиде Mudarabah Capital, которую позиционировали как инвестиционную компанию и активно привлекали вкладчиков. Одна из потерпевших вложила 20 миллионов тенге. Женщина подожгла себя у здания МВД в Нур-Султане. 

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#Мейржан Туребаев #суд #арест
Сегодня, 13:47
206
Журналист
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