Ещё на месяц продлили арест вайнерам Туребаеву и Шерниязову

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По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда г. Алматы 18-го ноября 2022 года суд удовлетворил ходатайство органов следствия о санкционировании срока нахождения Мейржана Туребаева под арестом в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, то есть до 18 декабря 2022 года, передаёт BaigeNews.kz.

Шерниязову продлили срок до 19-го декабря:

"По сообщению Специализированного межрайонного следственного суда г. Алматы 18 ноября 2022 года постановлением суда удовлетворено ходатайство органов следствия о санкционировании срок нахождения подозреваемого Ш. в период ознакомления с материалами уголовного дела на 1 месяц, то есть до 19 декабря 2022 года", - говорится в сообщении ведомства.

Напомним, вайнеры были взяты под стражу в апреле вместе с другими организаторами финансовой пирамиды.

"Они были признаны подозреваемыми по уголовному делу, расследуемому в следственном управлении департамента полиции Алматы по статье 217 части 3 УК РК. Уголовное дело было зарегистрировано по коллективному заявлению группы граждан в отношении должностных лиц ТОО "Astex.kz", ТОО "ACD technology" по факту создания и руководства финансовой пирамидой", — сообщил заместитель начальника ДП Алматы Рустам Абдрахманов.

По версии следствия, с февраля 2019 года по январь 2021 года должностные лица этих товариществ заключали договоры с физическими и юридическими лицами о совместной деятельности для вовлечения финансовых средств якобы необходимых для участия в государственных закупках. Согласно двустороннему документу фирмы должны были выплачивать 20 процентов от суммы внесённого вклада каждому вкладчику ежемесячно.