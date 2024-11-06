Ещё две трассы перекроют в Казахстане

В компании "КазАвтоЖол" обновили информацию об ограничении движения на трассах в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В связи с ухудшением погодных условий в 23:00 планируется введение ограничения движения на следующих республиканских дорогах:



- в Акмолинской области на участке трассы республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" км 1291-1353 (граница Карагандинской области - пункт взимания платы Жибек Жолы) для всех видов транспорта;

- в Карагандинской области на участке дороги республиканского значения "Граница РФ (на Екатеринбург) - Алматы" км 1353-1426 (граница Акмолинской области - пункт взимания платы Темиртау) для всех видов транспорта.

Ранее сообщалось о закрытии движения более чем по 10 участкам трасс.