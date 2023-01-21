Ещё две новые партии возможно смогут участвовать в выборах

Фото: Арман Мухатов

Партии "Ел тағдыры" и "Ұрпақтар жалғастығы" в Казахстане могут зарегистрировать до начала выборов. Об этом на пресс-конференции после заседания Центризбиркома сообщила вице-министр юстиции РК Алма Муканова, передаёт BaigeNews.kz.

Она подчеркнула, что двум партиям уже выданы подтверждающие документы, и если они успеют пройти регистрацию до 8 февраля, то смогут поучаствовать в выборах в мажилис и маслихаты 19 марта.

"В настоящее время двум партиям выданы соответствующие подтверждающие документы. Следующий этап — проведение съезда. Далее зависит от них, если они успеют зарегистрироваться до 8 февраля, то будет принято соответствующее решение. Это партии "Ел тағдыры" и "Ұрпақтар жалғастығы", — сказала Алма Муканова.

Напомним, в предстоящих в выборах в мажилис могут участвовать партии: "Amanat", Демократическая партия Казахстана "Ак жол", Народно-демократическая патриотическая партия "Ауыл", Общенациональная социал-демократическая партия, Народная партия Казахстана, Казахстанская партия зеленых "Байтак" и Партия "Respublica".

Фото: Арман Мухатов

Партии "Байтақ" и "Respublica" ограничили в участии в выборах в маслихаты. "Байтақ" допущена к участию в выборах депутатов маслихатов только в Атырауской, Карагандинской и Кызылординской областей, где у партии есть представительства. Партия "Respublica" в связи с отсутствием соответствующих структурных подразделений не допущена к участию депутатов маслихатов. Но если до окончания регистрации эти партии успеют открыть свои филиалы в регионах страны, то они смогут участвовать в выборах в этих областях.

Фото: Арман Мухатов

Ранее сообщалось, что выборы в мажилис назначены на 19 марта 2023 года, одновременно пройдут и выборы в маслихаты. Выдвижение кандидатов продлится 20 дней: с 20 января по 8 февраля.

Регистрация кандидатов и партийных списков — с 20 января по 18 февраля.

В 18:00 18 февраля начнётся предвыборная агитация, которая продлится до полуночи 18 марта, после чего наступит день тишины.

Ранее в Центризбиркоме назвали сумму, которую необходимо будет внести политическим партиям, чтобы зарегистрировать кандидата для участия в выборах и в каких случаях этот взнос вернут.