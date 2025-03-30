Ещё две медали завоевали казахстанцы на ЧА по вольной борьбе в Иордании
Сборная завершила Чемпионат Азии с пятью медалями.
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Казахстанские вольники Болат Сакаев и Азамат Даулетбеков завершили выступления в финале чемпионата Азии по вольной борьбе в Аммане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу НОК РК.
Болат Сакаев в весовой категории до 86 килограммов потерпел поражение от Абольфазла Рахмани из Ирана. Схватка завершилась победой соперника со счётом 11-4. В итоге казахстанец, уступив оппоненту золото, завоевал серебряную медаль.
Выступавший в весовой категории до 92 килограммов Азамат Даулетбеков в схватке за третье место оказался сильнее Шерзода Поёнова из Узбекистана. Казахстанский борец вольного стиля выиграл со счетом 2-1, завоевав бронзовую награду.
Ранее Нуркожа Кайпанов принёс стране золото в весовой категории до 74 килограммов.
Отметим, что казахстанская сборная завершила Чемпионат Азии с пятью медалями. Первым стал Нуркожа Кайпанов (до 74 килограммов). На второй строчке расположились Ризабек Айтмухан (до 97 килограммов) и Болат Сакаев (до 86 килограммов). Третье место в активе Азамата Даулетбекова и Рахата Калжана (до 57 килограммов).
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