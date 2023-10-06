Ещё две бронзовые медали завоевал Казахстан на Азиаде

Гребной слалом принёс ещё две бронзовые медали в копилку казахстанской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Александр Куликов и Екатерина Таранцева стали третьими на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу. Они завоевали бронзовые медали в гребном слаломе.

Куликов стал третьим в соревнованиях на каноэ, а Таранцева показала третий результат в соревнованиях на байдарке.