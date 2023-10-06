Ещё две бронзовые медали завоевал Казахстан на Азиаде
Сегодня, 13:50
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Сегодня, 13:50Сегодня, 13:50
103Фото: olympic.kz
Гребной слалом принёс ещё две бронзовые медали в копилку казахстанской сборной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Александр Куликов и Екатерина Таранцева стали третьими на Азиатских играх-2022 в китайском Ханчжоу. Они завоевали бронзовые медали в гребном слаломе.
Куликов стал третьим в соревнованиях на каноэ, а Таранцева показала третий результат в соревнованиях на байдарке.
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