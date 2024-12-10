Ещё два золота завоевали казахстанки на чемпионате Азии по боксу
Девушки заработали восемь наград.
Сегодня, 15:19
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Сегодня, 15:19Сегодня, 15:19
169Фото: Сали Сабиров, пресс-служба НОК Казахстана
В копилке сборной Казахстана по боксу три золотых медали на чемпионате Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.
Аиде Абикеевой не было равных в весе до 63 килограммов. Финальный бой она провела против Ха Лин из Вьетнама. Абикеева выиграла его решением судей.
Другая представительница сборной Наталья Богданова стала первой в весе до 70 килограммов. В бою за "золото" ей противостояла Маникон Байсон из Таиланда.
Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Виктория Графеева (до 60 килограммов).
С "бронзой" завершили континентальное первенство Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Милана Сафронова (до 66 кг) и Диана Магауияева (до 75 кг).