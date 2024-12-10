В копилке сборной Казахстана по боксу три золотых медали на чемпионате Азии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Аиде Абикеевой не было равных в весе до 63 килограммов. Финальный бой она провела против Ха Лин из Вьетнама. Абикеева выиграла его решением судей.

Другая представительница сборной Наталья Богданова стала первой в весе до 70 килограммов. В бою за "золото" ей противостояла Маникон Байсон из Таиланда.

Ранее на высшую ступень пьедестала поднялась Виктория Графеева (до 60 килограммов).

С "бронзой" завершили континентальное первенство Айгерим Саттыбаева (до 48 кг), Жазира Оракбаева (до 52 кг), Улжан Сарсенбек (до 57 кг), Милана Сафронова (до 66 кг) и Диана Магауияева (до 75 кг).