Ещё два иностранца получили в Казахстане визу современного кочевника – Neo Nomad Visa. Это житель Южной Кореи и гражданин Сингапура, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на министерство туризма и спорта РК.

Также на получение визы претендует гражданин США, его заявка в настоящее время находится на стадии рассмотрения.

"Neo Nomad Visa открывает новые возможности для путешественников из разных стран мира. Она позволяет иностранным туристам оставаться мобильными, работать удалённо в своей зарубежной компании и проживать в Казахстане в течение года", – сообщили в ведомстве.

Первая виза Neo Nomad была выдана гражданину Великобритании, который работает в энергетической отрасли. Для получения нового типа визы В12-1 иностранцам необходимо обратиться в посольство или консульские учреждения Казахстана за рубежом.

Также необходимо продемонстрировать наличие стабильного дохода в размере не менее 3000 долларов США за пределами Казахстана. Также требуется наличие медицинской страховки и справки о несудимости.

Ожидается, что экономический эффект от введения визы составит около 3,6 млрд тенге в год, если визу получат 500 человек. Иностранцы, которые воспользуются Neo Nomad, будут проживать и расходовать средства в Казахстане, не занимая рабочие места на отечественном рынке труда, что является важным аспектом данной программы, отметили в Минтуризма.