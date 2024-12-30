В Астане открыли ещё четыре комфортные школы в районах Сарайшык, Есиль, Нура. Ещё одна откроется в течение месяца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на акима столицы.

По словам Жениса Касымбека, сейчас общее количество открытых комфортных школ в городе составляет 16. Всего с начала учебного года построили 24 школы.

Комфортные школы строятся в рамках нацпроекта Главы государства.

"К примеру, в микрорайоне "Отау" (район Сарайшык) не было школы, детям приходилось ездить в другие учебные заведения. Теперь же здесь открыли школу на 4000 ученических мест (в две смены). Данная школа также позволит решить проблему переполненности в школе №63. А вот новое учебное заведение, расположенное по Коргалжинскому шоссе, 127, решит вопрос переуплотнённости школы №90", – написал аким в соцсетях.

Всего в Астане за 2024-2025 годы в рамках нацпроекта "Комфортные школы" будет построено 24 школы нового формата. 16 из них уже готовы, отметил Женис Касымбек.

Комфортные школы позволят создать порядка 90 тысяч ученических мест в две смены. Учебные заведения располагаются во всех районах города. В 2025 году планируется построить и сдать в эксплуатацию порядка 20 школ.