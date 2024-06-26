Ещё четыре казахстанца вышли финальную часть квалификации Уимблдона

В Лондоне завершились матчи второго раунда отбора Открытого чемпионата Великобритании, передаёт BaigeNews.kz.

Михаил Кукушкин обыграл француза Бенджамина Бонзи (152 АТР) - 6:4. 7:5.

Денис Евсеев был сильнее ещё одного француза Титуана Дроге (133 АТР) - 6:4, 7:6 (7:3).

Бейбит Жукаев одержал волевую победу над восходящей звездой сербского тенниса Хамадом Медьедовичем (127 АТР) - 6:7 (3:7), 7:5, 6:4. В этом матче Бейбит наколотил 27 эйсов.

А Зарина Дияс, занимающая 967 место в рейтинге WTA, встречалась с американкой Сачией Викери (138 WTA). Матч завершился со счётом 3:6, 7:5, 7:5. В финале отбора казахстанка сыграет с победительницей в паре Чжу Сян Бай (Китай) - Ланлана Тараруди (Таиланд).

За выход в основную сетку турнира наши мужчины сыграют со следующими соперниками: Михаил Кукушкин - Уго Гастон (Франция, 70 АТР), Денис Евсеев - Зизу Бергс (Бельгия, 79 АТР), Бейбит Жукаев - Кентен Гали (Франция, 223 АТР).

Ранее сообщалось о том, что Тимофей Скатов победил словака Лукаша Клейна (129 АТР) со счётом 7:6 (10:8), 7:6 (7:5). Теперь он сыграет с Кристианом Гарин (Чили, 111 АТР).

Игры пройдут 27 июня.