В области Жетісу 57 семей из социально уязвимой категории населения получили жильё. В Талдыкоргане вручены ключи от 37 новых квартир, в Саркане – от 20 индивидуальных жилых домов. Об этом сообщили в пресс-службе акимата региона, передаёт BaigeNews.kz.

В районном центре в последние годы уделяется большое внимание вопросу строительства жилья.

"В 2022 году введён в эксплуатацию пятиэтажный 50-квартирный дом для граждан, состоящих в очереди на жильё, а в прошлом году сдан в эксплуатацию 20-квартирный двухэтажный дом в микрорайоне "Болашак". Кроме того, приобретено и передано 24 дома для граждан из социально уязвимых слоев населения района. В преддверии новогодних праздников отданы ключи от 20 домов. В ближайшее время в эксплуатацию сдадут ещё 30 домов", - сообщил руководитель отдела ЖКХ, автомобильных дорог, пассажирского транспорта и жилищной инспекции Сарканского района Асет Канапиянов.

В числе получивших собственное жильё дети-сироты, семьи, воспитывающие ребе\ёнка с инвалидностью, граждане с инвалидностью, многодетные матери, неполные семьи, приравненные к ветеранам Великой Отечественной войны и другие.

Жительница Саркана, многодетная мать Толкын Мантекова – одна из тех, кому посчастливилось справить новоселье в преддверии Нового года.

"В очереди на жильё в качестве многодетной матери я стою с 2019 года. И вот, в преддверии новогодних прадников мы обрели собственное жильё. Дом, выданный государством, просторный, удобный и уютный. Особенно рады мои дети", - не скрывая радости, отметила многодетная мать.

Жанар Болатбекова, получившая новую квартиру в Талдыкоргане, также поделилась впечатлениями.

"Наконец мы получили долгожданное жилье. Мы рады, что у нас есть новая квартира, удобная для нашего ребёнка с инвалидностью. Прождав в очереди больше 10 лет, мы дождались этого радостного дня. За что всем причастным выражаю искреннюю признательность", - сказала Болатбекова.

В области Жетісу в этом году на строительство жилья выделено 7,6 миллиарда тенге. Эти средства направлены на строительство 56 многоэтажных и 214 индивидуальных жилых домов. Кроме того, для социально уязвимых слоёв населения приобретено 866 квартир, на что выделено 15,9 миллиарда тенге.