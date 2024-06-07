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Ещё 47 домов для пострадавших от паводков сдадут в СКО до конца июня

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Ещё 47 домов для пострадавших от паводков сдадут в СКО до конца июня Сегодня, 16:01
Сегодня, 16:01
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Ещё 47 домов для пострадавших от паводков сдадут в СКО до конца июня. С ходом их строительства Премьер-Министр Казахстана ознакомился во время рабочей поездки в регион. Олжас Бектенов встретился с людьми, лично осмотрев жилье, что им вручили взамен разрушенного водой. Подробности в репортаже BaigeNews.kz.

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