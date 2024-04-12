Ещё 35 тонн гумпомощи из Астаны отправили в СКО

Новую партию гуманитарной помощи отправили из Астаны в Северо-Казахстанскую область. Семь машин повезли в затопленный регион продукты, постельное бельё и предметы первой необходимости, передаёт BaigeNews.kz.

Ранее из Астаны в пострадавшие от наводнения регионы отправлено порядка 700 тонн гуманитарной помощи.

Благотворительный проект АНК "Жүректен жүрекке" поддержали предприниматели республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана.

"Сегодня мы совместно с Ассамблей отправляем гуманитарный груз в рамках акции "Жүректен жүрекке". Мы собрали продукты питания, средства личной гигиены, лопаты, одежду, постельное бель` и другие предметы первой необходимости", – отметил заместитель председателя республиканского этнокультурного центра таджиков Казахстана и член республиканского штаба Хатам Шавхиев.

Сбор гуманитарной помощи продолжается. Наиболее необходимые товары сейчас – это резиновая обувь, мешки для песка, лопаты, строительные материалы, питьевая вода. Во всех регионах на базе Домов дружбы АНК действуют пункты сбора, где каждый неравнодушный гражданин может внести свой посильный вклад.

С начала паводков АНК отправила 385 тонн продуктов питания и товаров первой необходимости в пострадавшие регионы. Общая сумма оказанной помощи составляет порядка 400 миллионов тенге.