Ещё 184 казахстанцам присудили стипендию "Болашак"

Под председательством государственного советника РК Ерлана Карина состоялось очередное заседание Республиканской комиссии по подготовке кадров за рубежом, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

Решением комиссии стипендия "Болашак" присуждена 184 казахстанцам. Они пройдут обучение в магистратуре и докторантуре в ведущих вузах мира.

Также на заседании рассмотрен вопрос прохождения отечественными учёными научных стажировок в ведущих мировых научных центрах. Государственный советник подчеркнул, что данная инициатива главы государства направлена на стимулирование развития казахстанской науки. Ерлан Карин обратил внимание, что при распределении грантов на научные стажировки необходимо в обязательном порядке соблюдать равномерность всех приоритетных направлений отечественной науки. Это касается как гуманитарно-социальных, так и инженерно-технических специальностей.

По итогам заседания Ерлан Карин дал поручения по дальнейшей реализации и усовершенствованию процессов конкурсного отбора международной стипендии "Болашак" и программы научных стажировок.