Ещё 17 госуслуг стали доступны онлайн для казахстанцев

В первом полугодии Агентство по делам госслужбы выработало 250 предложений по совершенствованию оказания государственных услуг, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

В результате данной работы внесены 33 поправки в нормативно-правовые акты по устранению коллизий, обеспечена доступность 17 госуслуг на портале "электронного правительства", доработано 11 функционалов информационных систем и их интеграция, включены четыре скрытые госуслуги в Реестр.

С начала года Агентством по делам госслужбы рассмотрено 629 обращений услугополучателей. Подтверждены доводы и восстановлены права 181 гражданина.

"Наиболее часто обжалуются действия сотрудников НАО "Государственная корпорация "Правительство для граждан" и местных исполнительных органов в сферах земельных отношений, архитектуры, жилищно-коммунального хозяйства, занятости и социального обеспечения", - уточнили в пресс-службе ведомства.

Пожаловаться на нарушение прав в сфере получения госуслуг теперь можно онлайн. Во всех областях страны территориальными департаментами АДГС РК запущены Telegram-каналы, направленные на оперативное решение вопросов в сфере получения госуслуг и предотвращение нарушений прав и законных интересов услугополучателей.

Для этого в Центрах обслуживания населения указаны специальные QR-коды, которые перенаправляют граждан на страницу в Telegram. Если человек считает, что его права были нарушены при получении какой-либо услуги, он может подать жалобу на этой странице. При выявлении нарушений сотрудниками Агентства принимаются незамедлительные меры по их устранению.

Всего 577 работников услугодателей привлечены к дисциплинарной ответственности, 298 руководителей госорганов - к административной ответственности.

В доход государства в виде штрафов взыскано более 22 миллионов тенге.

В рамках общественного контроля госорганов осуществлено 882 посещений организаций, оказывающих госуслуги. Выявлено 732 нарушения законодательства, внесено 852 рекомендаций.