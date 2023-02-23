Ещё 14 иностранных наблюдателей за выборами аккредитовала ЦИК

Фото: election.gov.kz

Центризбирком продолжает аккредитацию наблюдателей за предстоящими 19 марта в Казахстане выборами депутатов мажилиса. Комиссии представили кандидатуры ещё 14 человек из пяти государств, передаёт BaigeNews.kz.

На заседании с докладом выступил секретарь ЦИК Мухтар Ерман. Он сообщил, что на сегодняшний день аккредитованы 97 наблюдателей от 11 иностранных государств и трёх международных организаций.

"Сегодня на аккредитацию представлены кандидатуры 14 наблюдателей от пяти иностранных государств: по две кандидатуры от Великобритании, Исламской Республики Иран и Китайской Народной Республики, а также по три кандидатуры от Словацкой Республики и Эстонской Республики. ЦИК принято постановление об аккредитации представленных кандидатур", - заявил Ерман.