Еще троих человек задержали по делу об убийстве Шерзата Болата

В МВД РК сообщили, что количество задержанных по делу об убийстве Шерзата Болата увеличилось до 10 человек, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Первый заместитель министра внутренних дел Бауржан Аленов в ходе брифинга отметил, что уголовное дело было возбуждено сразу же в момент завершения преступления. На месте сразу были задержаны и взяты под стражу семеро подозреваемых.

"Буквально 13 октября мы дополнительно водворили еще троих. Это те лица, которых видно на видео. Один находился за рулем Volkswagen Golf. После драки приехали еще двое лиц, которые проживали там недалеко. В рамках этого уголовного дела они проходят как подозреваемые", - сказал Аленов.

Он подчеркнул, что все лица, замеченные на видеозаписи, сейчас находятся в орбите этого уголовного дела.

Параллельно идет проверка касательно продажи алкогольной продукции в ночное время и нахождения лиц на пробационном контроле в ночное время в общественном месте.