С 1 июня АО "Пассажирские перевозки" запускает новый женский вагон в составе поезда №614/613, который курсирует по маршруту "Уральск-Мангистау". Это событие увеличивает количество поездов с услугой "Женский вагон" до 12, что свидетельствует о растущем спросе на такую услугу. На данный момент женские вагоны доступны на различных маршрутах, включая популярные направления, такие как "Алматы – Мангыстау", "Павлодар – Туркистан", "Атырау – Астана" и другие.

Билеты в такие вагоны могут приобрести только женщины, а проводницы, обслуживающие эти вагоны, также будут исключительно женщины. Однако, в этих вагонах допускается проезд пассажиров мужского пола, но только до 7 лет. Нововведение направлено на создание более комфортных и безопасных условий для женщин в долгих путешествиях по железной дороге.

Ранее мы сообщали, что женщина родила в поезде и выбросила ребенка из окна.