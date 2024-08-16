Еще одну автобусную полосу ввели в Астане

С 16 августа по проспекту Мангилик ел начал действовать Bus Lane, передаёт BaigeNews.



Выделенная полоса действует на участке от проспекта Улы дала до улицы Керей Жанибек хандар в обоих направлениях.

"Основными целями Bus Lane являются повышение средней технической скорости общественного транспорта при высокой загрузке дорог, снижения числа ДТП, а также для обеспечения беспрепятственного движения карет скорой помощи, спецслужб, пожарной техники и официального такси. Это позволяет отрегулировать интервал движения в часы пик и снизить время ожидания на остановочных пунктах общественного транспорта. Проспект Мангилик Ел от проспекта та Улы дала до ул. Керей Жанибек хандар обслуживается маршрутами №№ 12, 15, 15А, 18, 35, 43, 46, 54, 70. Ежедневно на данных маршрутах курсирует 129 автобусов", - говорится в сообщении столичного акимата.

Это второй участок Bus Lane, внедренный в этом году. До этого Bus Lane был введен по ул. Ш. Айтматова.