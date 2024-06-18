Еще одного избранного мэра застрелили в Мексике
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В мексиканском штате Герреро был застрелен избранный мэр муниципалитета Копала Сальвадор Вильяльва Флорес, передаёт BaigeNews со ссылкой на mir24.tv. Трагедия случилась в результате вооруженного нападения на шоссе в Акапулько. Об этом сообщает прокуратура региона.
"Генеральная прокуратура штата Герреро начала расследование убийства при отягчающих обстоятельствах, совершенного в отношении Сальвадора "Н", который был избранным мэром муниципалитета Копала от Mexico Avanza", – сообщило мексиканское ведомство в социальной сети.
По данным местных СМИ, путь рейсовому автобусу, в котором находился мэр, преградили вооруженные люди. Они избили водителя, проникли в салон и произвели четыре выстрела в народного избранника. Кроме того, одна пассажирка автобуса тоже получила огнестрельные ранения и была направлена в больницу в тяжелом состоянии.
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