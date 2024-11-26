Еще одна трасса станет платной в Казахстане

Согласно приказу №668 от 20 сентября 2024 года, размещенному Министерством транспорта РК на портале "Открытые НПА", имущество трассы "Шымкент–Кызылорда" будет передано из республиканской в коммунальную собственность Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz.

Тарифы для транспортных средств в 2024 году будут следующие:

легковые автомобили – 0,1436 МРП (около 530 тенге);

автобусы до 16 мест и грузовики до 2,5 тонны – 0,7259 МРП (около 2680 тенге);

автобусы до 32 мест и грузовики до 5,5 тонны – 1,4707 МРП (около 5430 тенге);

автобусы свыше 32 мест и грузовики до 10 тонн – 2,1966 МРП (около 8110 тенге);

грузовики от 10 до 15 тонн – 2,9388 МРП (около 10 850 тенге);

грузовики свыше 15 тонн, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 3,6647 МРП (около 13 530 тенге).

Стоимость месячных абонементов для автобусов и грузовиков варьируется от 2 до 10 МРП в зависимости от грузоподъемности.

Отмечается, что введение платы за проезд поможет улучшить инфраструктуру трассы и обеспечить ее регулярное обслуживание.

Публичное обсуждение продлится 4 декабря текущего года.

Напомним, ранее министр транспорта Марат Карабаев заявил, что сейчас прорабатывается вопрос повышения действующего тарифа на платных дорогах на 20% для полного возмещения затрат на содержание.