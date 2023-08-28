Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах
Сегодня, 05:00
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Сегодня, 05:00Сегодня, 05:00
161Фото: © РИА Новости / Игорь Зарембо
Немецкая экономика переживает не лучшие времена, в особенности из-за своей зависимости от экспорта, приводит Bloomberg слова канцлера ФРГ Олафа Шольца, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на РИА Новости.
"Текущий рост экономики неудовлетворительный", — цитирует его агентство.
Канцлер добавил, что, несмотря на такое положение дел, он выступает против увеличения государственного долга.
"Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого", — сказал Шольц.
Шольц напомнил, что Германия и так увеличила госдолг на сотни миллиардов евро за последние годы, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, вследствие которых резко выросли цены на энергоносители.
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