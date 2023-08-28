Еще одна крупная европейская страна заявила о серьезных проблемах

"Не уверен, действительно ли в ЕС хотят этого", — сказал Шольц.

Шольц напомнил, что Германия и так увеличила госдолг на сотни миллиардов евро за последние годы, чтобы справиться с пандемией и смягчить последствия антироссийских санкций, вследствие которых резко выросли цены на энергоносители.