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Еще одна дорога станет платной в Казахстане

Дорога Кызылорда – Аральск станет платной.

Сегодня, 10:48
АВТОР
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Shutterstock Сегодня, 10:48
Сегодня, 10:48
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Фото: Shutterstock

С 26 января 2025 года дорога Кызылорда – Аральск станет платной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Согласно Приказу №6 Министра транспорта Республики Казахстан от 9 января 2025 года, автодорога, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее — участок автодороги протяжённостью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории", - говорится в сообщении.

К слову, система взимания платы на данном участке начнёт функционировать уже с 26 января 2025 года.

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