Еще одна дорога станет платной в Казахстане
Дорога Кызылорда – Аральск станет платной.
Сегодня, 10:48
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Сегодня, 10:48Сегодня, 10:48
115Фото: Shutterstock
С 26 января 2025 года дорога Кызылорда – Аральск станет платной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".
"Согласно Приказу №6 Министра транспорта Республики Казахстан от 9 января 2025 года, автодорога, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее — участок автодороги протяжённостью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории", - говорится в сообщении.
К слову, система взимания платы на данном участке начнёт функционировать уже с 26 января 2025 года.