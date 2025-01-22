С 26 января 2025 года дорога Кызылорда – Аральск станет платной, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "КазАвтоЖол".

"Согласно Приказу №6 Министра транспорта Республики Казахстан от 9 января 2025 года, автодорога, соединяющая города Кызылорда и Аральск, станет платной для автобусов и грузового автотранспорта. Точнее — участок автодороги протяжённостью 454 километра, который соответствует нормативным требованиям II технической категории", - говорится в сообщении.

К слову, система взимания платы на данном участке начнёт функционировать уже с 26 января 2025 года.