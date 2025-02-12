С 22 февраля 2025 года еще одна дорога в Казахстане станет платной, передаёт BaigeNews.kz.

Временно исполняющий обязанности министра транспорта РК подписал приказ “Об использовании участка автомобильной дороги общего пользования республиканского значения Актобе – граница Российской Федерации (на Оренбург) на платной основе”.

Так, платным стал участок автомобильной дороги общего пользования республиканского значения II категории Актобе – Мартук – граница Российской Федерации (на Оренбург).

Отметим, протяженность платной дороги – 82 км 692 метров, ширина полосы – не менее 3,75 метра.

Стоимость проезда по всему маршруту в одну сторону составит:

для автобусов до 16 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 2,5 тонны – 600 тенге (пост-оплата) и 515 тенге (предоплата);

для автобусов до 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью до 5,5 т – 1 220 тенге (пост-оплата) и 1 038 тенге (предоплата);

для автобусов свыше 32 мест и грузовых автомобилей грузоподъемностью автопоезда до 10 т – 1 820 тенге (пост-оплата) и 1 544 тенге (предоплата);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью от 10 т до 15 т – 2 440 тенге (пост-плата) и 2 078 тенге (предоплата);

для грузовых автомобилей грузоподъемностью свыше 15 т, в том числе с прицепами, седельные тягачи – 3 040 тенге (пост-оплата) и 2 583 тенге (предоплата).

Кроме того, предусмотрены месячный и годовой абонементы, которые обойдутся от 1 до 5 МРП и от 12 до 60 МРП соответственно, в зависимости от вида транспортного средства.

К слову, легковые автомобили от платы освобождены.