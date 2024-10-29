Еще один завод начнет производство пассажирских вагонов в Астане в 2025 году

Объемы производства казахстанской продукции в машиностроении планируют увеличить в два раза к 2028 году, передает BaigeNews.kz. Об этом Канат Шарлапаев рассказал на заседании правительства.

По словам министра промышленности и строительства, в отрасль в этом году привлекли инвестиций на 124 миллиарда тенге, а объем производства составил более трех триллионов тенге. Обрабатывающая промышленность догнала по своим объемам добывающую и продолжает расти. Машиностроение занимает одну из лидирующих позиций с долей почти в 20%. В отрасли работают порядка четырех тысяч компаний, работой обеспечены 120 тысяч человек.

"В железнодорожном машиностроении налажено производство локомотивов по технологиям компаний Wabtec и Alstom, а также грузовых и пассажирских вагонов. На сегодняшний день, предприятиями сектора произведено продукции на сумму 423 миллиардов тенге, рост в 1,5 раза. По итогам года ставим задачу обеспечить рост производства грузовых вагонов в 4 раза – до 2 000 единиц, пассажирских вагонов до 122 единиц и локомотивов до 130 единиц", - рассказал Канат Шарлапаев.

Средний износ подвижного состава в железнодорожной отрасли приблизился к 55%, отметил министр. Поэтому в следующем году в Астане запустят производство пассажирских вагонов на заводе "Штадлер Казахстан" мощностью 100 единиц в год. Также в первом квартале 2025 года компания "ТексолТранс" начнет полноценное производство грузовых вагонов и цистерн мощностью в шесть тысяч единиц в год.