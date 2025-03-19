Ученик из области Абай показал высший результат на мартовском ЕНТ
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138 баллов набрал ученик 11-го класса школы №34 имени Б. Момышулы в Семее – Акежан Бакытжанович, передаёт BaigeNews.kz.
В качестве профильных предметов он выбрал информатику и математику, по результатам теста получил: 20 баллов по истории Казахстана, 9 – по грамотности чтения, 10 – по математической грамотности, 50 – по информатике и 49 – по математике.
Акежан – претендент на знак "Алтын белгі", отличник учебы и активный ученик. В 2023 году он занял 1-е место на городском этапе олимпиады "Абай" по английскому языку, а в 2022 году стал серебряным призером областного этапа республиканского конкурса исследовательских проектов по общеобразовательным предметам.
В будущем он планирует поступить в Евразийский национальный университет имени Л.Н. Гумилева и получить образование в сфере IT.
Напомним, ранее ученик из области Абай Радмир Тимурович набрал высокий 135 баллов по стране на мартовском ЕНТ.
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