Еще один участок дороги в Астане закроют на ремонт

Управление транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Астаны проводит работы по среднему ремонту дорожного полотна по переулку Келешек от пр. Н. Тлендиева до ул. Жанаконыс, передает BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

"В этой связи с 07:00 часов 15 июля до 07:00 часов 16 июля текущего года вышеуказанный участок будет перекрыт полностью. При этом движение автотранспортных средств будет осуществляться по прилегающим улицам", - сообщили в администрации города.



Жителей и гостей столицы просят заранее планировать свой маршрут в целях исключения заторов на дорогах города.