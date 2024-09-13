Еще один случай массового отравления произошёл в Мангистау

12 сентября около 18:34 часов 16 учащихся общеобразовательной школы имени Жумагали Калдыгараева села Бейнеу обратились с болями в животе в районное отделение неотложной помощи, передаёт BaigeNews.

"В приемном отделении им были проведены пероральная регидратация и инфузионная терапия. В 21.43 час. 16 детей вернулись домой. Состояние здоровья школьников стабильное. Сегодня все пошли в школу", - сообщили в управлении здравоохранения Мангистауской области.

Специалистами районного управления санитарно-эпидемиологического контроля были взяты пробы еды и питьевой воды из школьной столовой и направлены на экспертизу.

Напомним, несколько дней назад в селе Бесшокы Мангистауской области отравились около 50 школьников.