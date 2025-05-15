На главном судебном разбирательстве по делу Шерзата Полата подсудимый Нурбол Токтаубаев отказался от ранее данных в полиции показаний, заявив, что они были получены под пытками, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам Токтаубаева, его задержали около 4 часов утра 4 октября 2024 года у него дома. Сразу после прибытия в отдел полиции, утверждает он, начались избиения.

"С момента прибытия в РОВД и до начала допроса нас били. Мы поступили туда около 4:30-5:00 утра. Нас допрашивали с 8:00 до 11:00. Полтора суток мы стояли. Потом сказали: будем снимать кино. Нас вывезли из РОВД, привезли в какой-то дом, где продолжили избивать. В РОВД нас били сотрудники, опера – каждый, кто заходил и выходил. До первых показаний нам дали указку, что и как говорить. Сам Каржаубай приходил, обматерил и избил нас. Есть свидетели", – заявил подсудимый в суде.

Также был оглашён текст его официального заявления о пытках.

"С 4 по 7 октября в Талгарском отделении полиции ко мне применялась физическая сила, меня избивали. Ответы были выбиты силой, моё тело было в синяках. Я могу опознать человека, который меня избивал", – говорится в заявлении Токтаубаева, зачитанном его адвокатом.

Прокуратура, по словам защиты, зарегистрировала заявление о применении пыток и 12 ноября направила его в областную прокуратуру. Однако, по данным на сегодняшний день, никакого решения по делу принято не было.

Ранее подсудимый Дархан Аскентай также заявлял о давлении сотрудников правоохранительных органов. Он говорил об избиениях во время допросов.