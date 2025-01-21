Четвертый оператор мобильной связи может появиться в Казахстане. Об этом заявил вице-министр цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Асхат Оразбек на брифинге в правительстве, передает BaigeNews.kz.

Изменения могут быть вызваны из-за роста тарифов. Ведомство считает, что отсутствие конкуренции на рынки может влиять на ценовую политику.

"В целом, я считаю, что конкуренция должна выровнять рынок. Она (катарская компания – ред) уже доступна - это Tele2 и Altel. Другой вопрос - какие шаги они предпримут. Думаю, это станет понятно в ближайшие полгода. Если ситуация на рынке не изменится, мы подготовили полосы частот для еще одного оператора. Мы запустим на рынок четвертого мобильного оператора, если ничего не изменится", - сказал вице-министр.

Ранее в правительстве сообщили о том, что экспорт казахстанских IT-услуг превысил 470 млн долларов.