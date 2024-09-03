  • 3 Сентября, 14:14
  • BAIGENEWS

Еще один Ми-8 пропал с радаров в России

Сегодня, 12:54
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Илья Наймушин / РИА Новости Сегодня, 12:54
Сегодня, 12:54
157
Фото: Илья Наймушин / РИА Новости

Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, передаёт BaigeNews.

"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется", — говорится в сообщении.

Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает EA Daily.

Самое читаемое

Наверх