Еще один Ми-8 пропал с радаров в России
Сегодня, 12:54
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:54Сегодня, 12:54
157Фото: Илья Наймушин / РИА Новости
Вылетевший из Иркутска вертолет Ми-8 перестал выходить на связь. Об этом сегодня, 3 сентября, сообщается в Telegram-канале Восточного межрегионального СУ на транспорте СК России, передаёт BaigeNews.
"По предварительным данным, 3 сентября 2024 года утеряна связь на границе Республики Бурятия с Иркутской областью с вертолетом Ми-8, следовавшим по маршруту Иркутск — Орлик. Информация о количестве людей на борту и обстоятельствах уточняется", — говорится в сообщении.
Следователями организована проверка по признакам преступления, предусмотренного статьей 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Сейчас следователи устанавливают обстоятельства произошедшего, сообщает EA Daily.
Самое читаемое
- Предприниматель из ВКО не может доказать, что у него украли мараловодческое хозяйство
- Запах большого города: астанчане выступили против строительства КНС вблизи домов
- Трансляция выступления Президента с Посланием народу Казахстана начнётся в 11:00
- Выпускник Манчестерского университета стал замакима Усть-Каменогорска
- Задержан водитель, устроивший смертельное ДТП в Караганде