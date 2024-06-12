  • 12 Июня, 13:59
  • BAIGENEWS

Еще один банк появитcя в Казахстане

Сегодня, 13:28
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 13:28
Сегодня, 13:28
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Фото: pixabay.com

Еще один банк может появиться в Казахстане. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Акорде после переговоров с президентом Южной Кореи, передаёт BaigeNews.

"В стране действует микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", - сказал лидер Казахстана.

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