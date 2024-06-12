Еще один банк появитcя в Казахстане

Еще один банк может появиться в Казахстане. Об этом сообщил Касым-Жомарт Токаев в Акорде после переговоров с президентом Южной Кореи, передаёт BaigeNews.

"В стране действует микрофинансовая организация BNK Finance Kazakhstan. Я поддерживаю решение сделать его банком второго уровня", - сказал лидер Казахстана.