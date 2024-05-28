Еще один автобусный маршрут в Астане изменил свое движение
Сегодня, 13:29
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Сегодня, 13:29Сегодня, 13:29
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Еще один автобусный маршрут столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №27", - говорится в сообщении.
Напомним, несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение.
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