Еще один автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

Еще один автобусный маршрут столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №27", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение.