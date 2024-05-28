  • 28 Мая, 14:45
  • BAIGENEWS

Еще один автобусный маршрут в Астане изменил свое движение

Сегодня, 13:29
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Еще один автобусный маршрут в Астане изменил свое движение Сегодня, 13:29
Сегодня, 13:29
106

Еще один автобусный маршрут столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменена схема движения маршрутов №27", - говорится в сообщении.

Напомним, несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение. 

Самое читаемое

Наверх