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Еще несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение

Сегодня, 12:05
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Еще несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение Сегодня, 12:05
Сегодня, 12:05
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Еще несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.

"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 51, 46, 57", - говорится в сообщении.

Напомним, ранее стало известно, что ряд автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение.

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