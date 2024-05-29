Еще несколько автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение
Сегодня, 12:05
ПОДЕЛИТЬСЯ
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сегодня, 12:05Сегодня, 12:05
138
Еще несколько автобусных маршрутов столицы изменили свое движение из-за ремонта дорог, передаёт BaigeNews со ссылкой на пресс-службу City Transportation Systems.
"До завершения ремонтных работ, временно изменены схемы движения маршрутов №№10, 12, 29, 29А, 32, 37, 40, 51, 46, 57", - говорится в сообщении.
Напомним, ранее стало известно, что ряд автобусных маршрутов в Астане изменили свое движение.
Самое читаемое
- Пятилетний мальчик за рулём авто сбил толпу прохожих в Жезказгане
- Миллионы тенге переводили чиновники неработающим сотрудникам в Туркестанской области
- Мужчина прострелил голову супруге в Москве
- Пенсионные взносы не платили работающим осуждённым в Туркестанской области
- 26 благотворительных учреждений ликвидировали по решению суда в Алматы