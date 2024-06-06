Еще месяц назад здесь было пустое поле: новые дома сдали в Петропавловске

Первые партия построенных на окраине Петропавловска частных домов обрела своих хозяев. 53 семьи, оставшиеся этой весной без крыши над головой, сегодня получили ключи от своего нового жилья, сообщает корреспондент BaigeNews.kz.

Новый микрорайон, который заселят пострадавшие от паводка петропавловцы, назвали Бирлик. Что в переводе с казахского означает "единство". Символично то, что людей с разных концов областного центра сплотила беда и теперь им предстоит обживать новый микрорайон.

Некоторые бывшие соседи в подтопленных микрорайонах и на новом месте будут жить через забор друг от друга. При распределении участков учитывалось желания новоселов. Среди них семья Корчига, которые хотели остаться соседями с друзьями.

"Хорошо, что это стало возможным. Нам район нравится. Дома тоже. Рады, но пока не получили документы на новый дом, старые не отдаем. Такая была договоренность. Потому что аварийные строения хотели сразу снести, но мы попросили повременить. Потому что нам еще есть что оттуда вывезти. Но хранить негде было. Попросили подождать, пока стройка завершится. Уже можем начать уцелевшие пожитки собирать и сюда перевозить. Мебель, техника, вещи, даже посуда – все уничтожила вода. С нуля будем начинать. Главное – это крыша над головой. Выбрали дом, потому что всю жизнь прожили на земле. Жене нужны грядки. Кончено, далековато… Но маршрут автобусов продлят, у нас машина есть. Думаю, обустроимся. Все будет хорошо", - говорит Александр Корчига.

Первыми ключи получила семья Каськовых. На прежнем участке у них был большой огород. Здесь же придется начинала сначала. И первым делом семья высадит цветы.

"После такого бедствия мы остались один на один с этой стихией. Но нас не бросили. Мы с семьей не раздумывая выбрали дом. Благодарю за поддержку всех, кто так постарался для нас. Кончено, где-то нужно будет сил побольше приложить. Но мы с крышей над головой. Это главное", - считает Лариса Каськова.

Новый этап в жизни начинается у всех новоселов. Предстоит немало работы по обустройству территории и наведении уюта. Важно, что стихию пережили без потерь. А имущество – дело наживное, говорят они.

"Мы жили в Кожевенном. Рядом с дамбой. Все были уверены, что она нас спасет. А в итоге наши дома приняли удар на себя. Обидно, что дом всего три года назад купили. Еще 400 тысяч осталось заплатить. Платим, что поделать… У нас хороший ремонт был, баня новая, теплица. Жалко… Все это время мы снимали жилье, потому что забрали собаку. С ней в квартиру и эвакопункт не пустили бы. Теперь начнем переезд. В первую очередь кота запустим. Он перед наводнением убежал, но спасся", - рассказывает Елена.

В новом микрорайоне вскоре появится 700 новых частных домов для пострадавших от паводка. Заявление на получение этого жилья подали более 300 семей.

"Последние два месяца были самыми тяжелыми в истории нашей области. Паводок небывалых масштабов сплотил всех североказахстанцев. За 40 дней построили первые 53 дома на средства фонда "Казахстан Халкына". В ходе строительства особое внимание уделено качеству проводимых работ. Признателен строй компаниям за их титанический труд. Строители сейчас работают днем и ночью, чтобы пострадавшие семьи как можно скорее заехали в новые дома. Это будет настоящий мини городок. Предстоит завершить строительство жилья до наступления холодов", - выступил аким региона Гауез Нурмухамбетов.

На обеспечение новоселов основной бытовой техникой и мебелью местный завод "ЗИКСТО" выделил 700 миллионов тенге. Поэтому в каждом доме есть газовая плита, небольшой холодильник, стол и стулья в столовой и двуспальная кровать.

"Еще месяц назад здесь было пустое поле. С этого момента у наших жителей начнется новая жизнь. Для каждого из нас самое главное — это крыша над головой. Мы строим такие дома в шести областях, где пострадали наши граждане от паводков. Это Атырауская область, Костанайская, Западно-Казахстанская, Акмолинская. Очень рада, что в СКО настолько быстро построили новые дома. Вы первый регион Казахстана, кто получает построенные дома", - сказала на встрече с жителями Заместитель Председателя ОФ "Қазақстан халқына" Лаззат Чинкисбаева.

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