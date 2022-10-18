Еще две трассы в Павлодарской области планируют сделать платными

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По Казахстану в ближайшие годы будут вводить платный проезд на дорогах второй категории, в том числе на трассах нашего региона - в сторону Семея и Омска, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на pavon.kz.

Напомним, о внедрении платных трасс в регионе предупреждали еще несколько лет назад. В апреле 2018-го в областном филиале АО НК "КазАвтоЖол" сообщали, что с конца 2019 года по 1 мая 2020-го проезд по некоторым дорогам будет платным в тестовом режиме. Однако платной пока стала только трасса из Павлодара в Астану - в ноябре 2021 года.

Как сообщил министр индустрии и инфраструктурного развития РК Каирбек Ускенбаев, по Казахстану хотят начать взимать деньги за проезд по трассам второй категории на общей протяженности 2,5 тысячи километров. Всего названо 13 участков, два из которых проходят в Павлодарской области.

"В целом до 2025 года, по мере завершения реконструкции участков дорог, будет поэтапное внедрение платности на 11 тысячах километров", - заявлял Каирбек Ускенбаев.

Ранее в областном филиале "КазАвтоЖол" обещали, что система взимания платы на дорогах будет открытой, то есть без шлагбаумов. Проезжающие автомобили будут фиксировать, считывая госномера, камеры и сканеры на арках контроля. Сейчас такая система работает на трассе до Астаны. Проезд для легковых авто высчитывают, исходя из тарифа 1 тенге за 1 километр. Для грузовых он дороже.