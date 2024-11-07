Еще два рекорда: результаты второго дня Чемпионата Казахстана по плаванию в Алматы
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В Алматы продолжается чемпионат Казахстана по плаванию. В рамках турнира были установлены еще два рекорда страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.
Их авторами стали Туркестан и Шымкент, ставшие первыми в эстафете. Ниже представлены все результаты второго дня ЧРК.
50 метров на спине:
Женщины:
- Игнатова Ксения - 27.95;
- Абубакирова София - 28.08;
- Казанцева Елизавета - 28.62.
Мужчины:
- Попов Егор - 24.45;
- Румынский Александр - 24.92;
- Любимов Кирилл - 24.96.
800 метров, вольный стиль:
Женщины:
Тасжанова Диана - 9.12.76;
- Абдразакова Лина - 9.16.19;
- Елемес Саида - 9.24.15.
200 метров, баттерфляй:
Женщины:
- Туребаева Айжан - 2.20.73;
- Олифирович Арина - 2.24.60;
- Тасжанова Диана - 2.27.89.
Мужчины:
- Сказобцов Максим - 1.54.93;
- Шевченко Артём - 2.03.15;
- Краснояров Илья - 2.04.27.
100 метров, брасс:
Женщины:
Пчелинцева Аделаида - 1.09.87;
- Маринина Диана - 1.13.82;
- Пупко Анна - 1.14.12.
Мужчины:
- Миронов Артур - 1.00.31;
- Корольков Константин - 1.01.43;
- Камзенов Айбек - 1.01.48.
100 метров, комплексное плавание:
Женщины:
- Абубакирова София - 1.02.61;
- Сподаренко Софья - 1.03.81;
- Токтобаева Дария - 1.05.44.
Мужчины:
- Попов Егор - 54.85;
- Коваленя Глеб - 55.56;
- Мусин Адильбек - 55.61.
1500 метров, вольный стиль:
Мужчины:
- Азат Султанбек - 15.51.79;
- Колесников Кирилл - 16.17.02;
- Есин Никита - 16.24.99.
Эстафета 4/200, вольный стиль:
Женщины:
- Туркестан - 8.33.08 (рекорд Казахстана);
- Алматы 1 - 8.35.26;
- Караганда 1 - 8.51.47.
Эстафета 4/50, комбинированная (микс):
- Шымкент - 1.45.11 (рекорд);
- Алматы 1 - 1.45.24;
- Астана 1 - 1.47.80.
В первый день турнир рекорд Казахстана в эстафете установила команда из Алматы.
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