Еще два рекорда: результаты второго дня Чемпионата Казахстана по плаванию в Алматы

В Алматы продолжается чемпионат Казахстана по плаванию. В рамках турнира были установлены еще два рекорда страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Их авторами стали Туркестан и Шымкент, ставшие первыми в эстафете. Ниже представлены все результаты второго дня ЧРК.

50 метров на спине:

Женщины:

Игнатова Ксения - 27.95;

Абубакирова София - 28.08;

Казанцева Елизавета - 28.62.

Мужчины:

Попов Егор - 24.45;

Румынский Александр - 24.92;

Любимов Кирилл - 24.96.

800 метров, вольный стиль:

Женщины:

Тасжанова Диана - 9.12.76;

Абдразакова Лина - 9.16.19;

Елемес Саида - 9.24.15.

200 метров, баттерфляй:

Женщины:

Туребаева Айжан - 2.20.73;

Олифирович Арина - 2.24.60;

Тасжанова Диана - 2.27.89.

Мужчины:

Сказобцов Максим - 1.54.93;

Шевченко Артём - 2.03.15;

Краснояров Илья - 2.04.27.

100 метров, брасс:

Женщины:

Пчелинцева Аделаида - 1.09.87;

Маринина Диана - 1.13.82;

Пупко Анна - 1.14.12.

Мужчины:

Миронов Артур - 1.00.31;

Корольков Константин - 1.01.43;

Камзенов Айбек - 1.01.48.

100 метров, комплексное плавание:

Женщины:

Абубакирова София - 1.02.61;

Сподаренко Софья - 1.03.81;

Токтобаева Дария - 1.05.44.

Мужчины:

Попов Егор - 54.85;

Коваленя Глеб - 55.56;

Мусин Адильбек - 55.61.

1500 метров, вольный стиль:

Мужчины:

Азат Султанбек - 15.51.79;

Колесников Кирилл - 16.17.02;

Есин Никита - 16.24.99.

Эстафета 4/200, вольный стиль:

Женщины:

Туркестан - 8.33.08 (рекорд Казахстана);

Алматы 1 - 8.35.26;

Караганда 1 - 8.51.47.

Эстафета 4/50, комбинированная (микс):

Шымкент - 1.45.11 (рекорд);

Алматы 1 - 1.45.24;

Астана 1 - 1.47.80.

В первый день турнир рекорд Казахстана в эстафете установила команда из Алматы.