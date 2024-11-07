  • 7 Ноября, 15:50
  • BAIGENEWS

Еще два рекорда: результаты второго дня Чемпионата Казахстана по плаванию в Алматы

Сегодня, 15:32
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
НОК РК Сегодня, 15:32
Сегодня, 15:32
53
Фото: НОК РК

В Алматы продолжается чемпионат Казахстана по плаванию. В рамках турнира были установлены еще два рекорда страны, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Национальный Олимпийский комитет РК.

Их авторами стали Туркестан и Шымкент, ставшие первыми в эстафете. Ниже представлены все результаты второго дня ЧРК.

50 метров на спине:

Женщины:

  • Игнатова Ксения - 27.95;
  • Абубакирова София - 28.08;
  • Казанцева Елизавета - 28.62.

Мужчины:

  • Попов Егор - 24.45;
  • Румынский Александр - 24.92;
  • Любимов Кирилл - 24.96.

800 метров, вольный стиль:

Женщины:

Тасжанова Диана - 9.12.76;

  • Абдразакова Лина - 9.16.19;
  • Елемес Саида - 9.24.15.

200 метров, баттерфляй:

Женщины:

  • Туребаева Айжан - 2.20.73;
  • Олифирович Арина - 2.24.60;
  • Тасжанова Диана - 2.27.89.

Мужчины:

  • Сказобцов Максим - 1.54.93;
  • Шевченко Артём - 2.03.15;
  • Краснояров Илья - 2.04.27.

100 метров, брасс:

Женщины:

Пчелинцева Аделаида - 1.09.87;

  • Маринина Диана - 1.13.82;
  • Пупко Анна - 1.14.12.

Мужчины:

  • Миронов Артур - 1.00.31;
  • Корольков Константин - 1.01.43;
  • Камзенов Айбек - 1.01.48.

100 метров, комплексное плавание:

Женщины:

  • Абубакирова София - 1.02.61;
  • Сподаренко Софья - 1.03.81;
  • Токтобаева Дария - 1.05.44.

Мужчины:

  • Попов Егор - 54.85;
  • Коваленя Глеб - 55.56;
  • Мусин Адильбек - 55.61.

1500 метров, вольный стиль:

Мужчины:

  • Азат Султанбек - 15.51.79;
  • Колесников Кирилл - 16.17.02;
  • Есин Никита - 16.24.99.

Эстафета 4/200, вольный стиль:

Женщины:

  • Туркестан - 8.33.08 (рекорд Казахстана);
  • Алматы 1 - 8.35.26;
  • Караганда 1 - 8.51.47.

Эстафета 4/50, комбинированная (микс):

  • Шымкент - 1.45.11 (рекорд);
  • Алматы 1 - 1.45.24;
  • Астана 1 - 1.47.80.

В первый день турнир рекорд Казахстана в эстафете установила команда из Алматы.

Самое читаемое

Наверх