С марта в четырех районах Восточно-Казахстанской области изменился рабочий график. Теперь жители Тарбагатайского, Зайсанского, Курчумского районов и района Самар начинают работу в 08:00 и заканчивают в 17:30, с обеденным перерывом с 12:00 до 13:30, передаёт BaigeNews.kz.

Нововведение связано с особенностями региона – ранними рассветами и закатами. Это позволит жителям рациональнее использовать световой день. Изменения не затронули школы, детские сады и медицинские учреждения, так как они уже работали по этому расписанию.

Аким Зайсанского района Аэлита Ахметсалимкызы отметила, что решение принято с учетом мнения местных жителей.

"Перед принятием этого решения, мы провели собрания в каждом сельском округе, население поддержало эту идею. Дело в том, что Зайсанский район расположен ближе всего к восточной границе Восточно-Казахстанской области, поэтому и солнце у нас встает раньше, а значит, и световой день ранний. Поэтому людям намного удобнее, когда рабочий день начинается в 8:00, а заканчивается в 17:30 – после работы времени больше остается на домашние дела, на детей и родных", - пояснила глава района.

Положительно оценила нововведение и директор центральной библиотеки района Самар Гульмира Бакиргалова.

"Мы давно говорили о необходимости такого графика. Теперь зимой можно будет раньше закончить работу, а летом — эффективнее распределять время", — поделилась она.

Перед введением нового графика представители региональных управлений провели встречи с местными жителями, которые единогласно поддержали инициативу.

Ранее, с начала года, аналогичный режим работы был введен в трех других районах области. Катон-Карагайский район перешел на новый график в январе, а районы Улкен Нарын и Маркаколь – в феврале.