Еще 86 миллионов тенге выделят на зимнее содержание дорог в Костанайской области

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86 миллионов тенге выделят дополнительно на зимнее содержание трасс в Костанайской области. В общей сложности, до конца года на эти цели в регионе предусмотрена сумма в четыре раза больше, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Хабар 24".

При этом в Управлении пассажирского транспорта и автодорог отмечают, что с января по март могут возникнуть проблемы с очисткой дорог к отдалённым сёлам. В подобной ситуации подрядчики оказались минувшей зимой после сильных буранов.

По словам специалистов, это связано со слабой материально-технической базой обслуживающих организаций и нехваткой денег.

Помимо этого в профильном ведомстве просят ещё 120 миллионов тенге на строительство снегозадерживающих сооружений. Районам, которым не могут в полном объёме самостоятельно профинансировать очистку зимних трасс, выделят средства из областного бюджета. Всего в области насчитывается 269 единиц снегоочистительной техники.