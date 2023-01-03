Еще 57 человек спасли из снежного плена в Туркестанской области

57 человек, в том числе пятерых детей, спасли из снежного плена в Туркестанской области, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС нашей страны.

"Сегодня спасателями Туркестанской области спасено ещё 57 человек, из них пятеро детей, на трассе "Шолаккорган-Туркестан" областного значения, в 25 км от села Шолаккорган Созакского района", - говорится в сообщении.

Отметим, в аварийно-спасательной операции были задействованы 25 сотрудников и пять единиц техники ДЧС.

ДЧС Туркестанской области призывает граждан следить за изменениями погоды, не пренебрегать сообщениями о штормовом предупреждении и соблюдать необходимые меры предосторожности.