Еще 40 квартир получили пострадавшие от паводков жители Акмолинской области

40 семей из Атбасарского района и города Кокшетау получили из рук акима Акмолинской области Марата Ахметжанова ключи от нового жилья. Все новоселы пострадали от прошедшего паводка, передаёт BaigeNews.

Как сообщили в пресс-службе акимата Акмолинской области, обладателями новых квартир стали 27 семей из Атбасарского района и 13 семей из города Кокшетау.

"Президент страны определил приоритетной задачей заботу о людях, пострадавших от бедствия. И сегодня в рамках исполнения поручения главы государства мы продолжаем вручать ключи от квартир гражданам, чьи дома пострадали от природной стихии и стали непригодными для жилья. Помимо этого, нами принимаются все меры по возмещению ущерба, выплатам единовременной помощи и многое другое. Предстоит большая работа по восстановлению домов, поврежденной инфраструктуры", - отметил Марат Ахметжанов.

Глава области пообещал до осени завершить все работы по восстановлению инфраструктуры и обеспечить жильем всех пострадавших. Всего в регионе более 1500 акмолинцев получили единовременные выплаты. Завершается работа по оценке имущества.

Ранее обладателями нового жилья уже стали 14 жителей города Кокшетау, пострадавших во время паводков.