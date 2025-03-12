С 7 по 9 марта государственные инспекторы Жайык-Каспийской межобластной бассейновой инспекции рыбного хозяйства совместно с представителями акимата Мангистауской области и сотрудниками "Научно-производственного центра микробиологии и вирусологии" провели мониторинг береговой линии Каспийского моря, передаёт BaigeNews.kz.

Отмечается, что на данный момент погодные условия улучшились, и большинство особей тюленей самостоятельно вернулись в естественную среду обитания.

Однако в ходе поисковых работ специалисты обнаружили, собрали и выпустили в воду около 30 молодых тюленей.

"Для продолжения мониторинга 12 марта запланирован воздушный облет региона с участием представителей местных исполнительных органов, общественных объединений. Основная цель – выявление тюленей, ушедших на значительное расстояние от моря", - говорится в сообщении министерства сельского хозяйства.

Ситуация находится на контроле ведомства.

Ранее мы писали о том, что тюлень заблудился в заснеженной степи Мангистау в буран.