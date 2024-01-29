ЕС вложит 1,5 млрд евро в транспортный коридор из Центральной Азии в обход России

Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить 1,5 миллиарда евро в объекты стратегической транспортной инфраструктуры в Центральной Азии для создания транспортного коридора из региона в обход России. Об этом сообщил еврокомиссар по вопросам торговли Валдис Домбровскис, открывая в Брюсселе двухдневный транспортный инвестиционный форум Global Gateway - он посвящен транспортному сообщению ЕС и Центральной Азии, передаёт Baigenews.kz со ссылкой на НТВ.

"Транспортный коридор протяжённостью 11 тысяч километров должен соединить наши регионы с продолжительностью пути в 15 суток или менее. Мы должны сделать этот коридор конкурентоспособным, — подчеркнул Домбровскис. — Мы намерены достичь конкретных результатов. Поэтому Еврокомиссия и Европейский инвестиционный банк намерены вложить в транспортные возможности Центральной Азии 1,5 миллиарда евро".

Валдис Домбровскис объявил, что всего европейские и международные финансовые институты, присутствующие на форуме, выделят 10 миллиардов евро на поддержку и инвестиции в устойчивое транспортное сообщение в Центральной Азии.

Организаторы форума говорят, что необходимо превратить Транскаспийский транспортный коридор в современный, мультимодальный и эффективный маршрут, соединяющий Европу и Центральную Азию в течение 15 дней.

Транскаспийский международный транспортный маршрут (ТМТМ) поткрыт в 2017 году. Он пролегает через Китай, Казахстан, акваторию Каспийского моря, Азербайджан, Грузию и далее в Турцию и страны Европы. По маршруту осуществляются контейнерные перевозки. Задействован железнодорожный и морской транспорт (по акватории Каспийского моря). Пропускная способность - 10 миллионов тонн груза в год, в том числе до 200 тысяч контейнеров.