ЕС начал судебный процесс против китайского маркетплейса Temu
Сегодня, 09:52
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Сегодня, 09:52Сегодня, 09:52
165Фото: JUSTIN SULLIVAN
Европейская комиссия открыла штрафную процедуру в отношении китайского гиганта онлайн-торговли Temu, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на DW. В Брюсселе подозревают компанию, продающую дешевые товары в интернете, в нарушении закона ЕС о цифровых услугах. Среди прочего речь идет о торговле контрафактной и опасной продукцией, заявило ведомство в четверг, 31 октября.
В ходе разбирательства будет, в частности, изучено оформление интернет-страницы Temu. Ее критики считают, что она создана таким образом, чтобы вызывать у покупателей зависимость и провоцировать их на незапланированные траты.
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