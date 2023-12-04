Ержан Сейткулов получил должность в Администрации президента

Ержан Сейткулов назначен заведующим Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.

"Распоряжением Главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.

Отмечается также, что распоряжением Главы государства Тилеубеков Гани Утенович освобождён от должности заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан.