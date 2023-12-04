Ержан Сейткулов получил должность в Администрации президента
Сегодня, 09:38
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Сегодня, 09:38Сегодня, 09:38
176Фото: Акорда
Ержан Сейткулов назначен заведующим Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Акорду.
"Распоряжением Главы государства Сейткулов Ержан Нураханович назначен заведующим Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан", - говорится в сообщении.
Отмечается также, что распоряжением Главы государства Тилеубеков Гани Утенович освобождён от должности заведующего Отделом информатизации и защиты информационных ресурсов Администрации Президента Республики Казахстан.
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