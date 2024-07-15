Ержан Нурлыбаев назначен вице-министром здравоохранения РК
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Постановлением Правительства РК Ержан Нурлыбаев назначен на должность вице-министра здравоохранения, передаёт BaigeNews.kz.
Он родился в 1975 году в Темиртау. Окончил Карагандинскую государственную медицинскую академию по специальности "Лечебное дело" и Карагандинский экономический университет Казпотребсоюза по специальности "Менеджмент".
Трудовую деятельность начал в 1998 году врачом-хирургом Первой городской больницы Караганды. С 2004 по 2006 годы работал заместителем директора по лечебной работе этого же медучреждения.
В разные годы был главным хирургом Карагандинской области, возглавлял Областной центр травматологии и ортопедии имени Макажанова.
С 2014 по 2021 годы был руководителем Управления здравоохранения Карагандинской области.
С 2021 года – председатель Совета директоров НАО "МУК".
До назначения работал директором Областной клинической больницы в Караганде.
9 июля на работу в Минздрав также пришёл Ардак Амангельдиев. В ведомстве он курирует вопросы стратегии, экономики и финансов.
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