Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ

Министр финансов нашей страны Ерулан Жамаубаев пояснил, в связи с чем Казахстан закрывает торговое представительство в РФ. Причина - оптимизация излишних структур, передаёт BaigeNews.kz.

"Идёт оптимизация излишних структур, поскольку когда речь шла о том, что у нас очень тесное взаимоотношение с РФ, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комисия. Там представленность Казахстана достаточна. Там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности. Они могут закрыть вопросы, находясь в Москве.

Также есть у нас посольство – его численность также достаточна. В нем есть представители из разных государственных структур, которые также закрывают вопросы. Поэтому это исключительно оптимизация", - сказал Жамаубаев.