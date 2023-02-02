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  • Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ
primeminister.kz Сегодня, 11:16
164
Сегодня, 11:16
164
Фото: primeminister.kz

Ерулан Жамаубаев прокомментировал закрытие торгового представительства в РФ

Министр финансов нашей страны Ерулан Жамаубаев пояснил, в связи с чем Казахстан закрывает торговое представительство в РФ. Причина - оптимизация излишних структур, передаёт BaigeNews.kz.

"Идёт оптимизация излишних структур, поскольку когда речь шла о том, что у нас очень тесное взаимоотношение с РФ, имелось в виду, что у нас есть Евразийская экономическая комисия. Там представленность Казахстана достаточна. Там есть очень компетентные люди по всем направлениям, в том числе по предпринимательской деятельности. Они могут закрыть вопросы, находясь в Москве.

Также есть у нас посольство – его численность также достаточна.  В нем есть представители из разных государственных структур, которые также закрывают вопросы. Поэтому это исключительно оптимизация", - сказал Жамаубаев.

Он добавил, что теперь эти кадры будут решать не менее важные вопросы.

Напомним, несколько часов назад стало известно о том, что Казахстан решил закрыть свое торговое представительство в России.

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#Ерулан Жамаубаев #Россия #торговля #оптимизация
BaigeNews.kz
Сегодня, 11:16
164
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